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Общество
Сюжет: COVID-19

Решение о госэкзаменах в школах будут принимать коллегиально

Решение о госэкзаменах в школах будут принимать коллегиально. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, сегодня планируется обсудить этот вопрос с участием практиков, директоров общеобразовательных учреждений, медиков и представителей регионов.

В прошлом году, напомним, итоговую госаттестацию отменили из-за вспышки коронавируса. Оценки выставляли по итогам года (с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и год).

В Минобразования отметили, что с 2021 года практически во всех регионах учащиеся занимались офлайн. В Бишкеке учащиеся выпускных 9-х, 11-х классов также частично учились офлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189756/
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