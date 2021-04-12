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Общество
Сюжет: COVID-19

В Турции началась вакцинация сотрудников туристического сектора от коронавируса

В рамках программы «Безопасный туризм» в Турции запущена система вакцинации от коронавируса для сотрудников туристического сектора. Об этом сообщила пресс-служба посольства Турции в Кыргызстане.

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По данным дипломатической миссии, вакцинация персонала туристической отрасли завершится до начала летнего сезона 2021 года.

Программа защиты от коронавируса коснется сотрудников авиакомпаний, аэропортов, объектов размещения, туристических агентств, а также профессиональных гидов.

Она направлена на прием иностранных путешественников в предстоящем летнем сезоне и для обеспечения здоровья и безопасности работников туризма и жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189738/
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