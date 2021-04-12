Для зараженных COVID-19 свободны 140 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 140 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 61;

Национальный хирургический центр — 5;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Национальный госпиталь — 35.

Республиканская клиническая инфекционная больница — 30.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 372 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.