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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 140 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 140 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 61;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Клинический родильный дом № 2 — 9;
  • Национальный госпиталь — 35.
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 30.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 372 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189737/
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