В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 851 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 868 пациентов, в больницах — 983. В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 203 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 619 человек (или 71,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 103 человека. В Бишкеке выписаны 66 человек, Оше — 5, Чуйской области — 29, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 28 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.