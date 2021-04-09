О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков

Участок земли, на котором построен многоэтажный дом, принадлежит супругу судьи Бишкекского горсуда Миры Джеенбековой. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков.

По его словам, участок на улице Токтогула был куплен еще в 1980-х годах.

«Супруг моей сестры Султан Шадиев имеет свой бизнес — стоматологическую клинику. Участок, о котором говорится в пресс-релизе ГКНБ, принадлежит ему. Он никогда не работал на госслужбе. В 2017 году он вступил в долевое строительство жилого дома с частной турецкой компанией. Взамен на этот участок ему отдают 10 процентов от всей недвижимости, то есть если там 75 квартир, то Султану Шадиеву отдадут семь. Остальная недвижимость не имеет к семье сестры никакого отношения», — сказал Равшан Джеенбеков.

Адвокат Марат Дуйшеналиев отметил, что в ГКНБ утверждают, что Мира Джеенбекова не указала недвижимость в своей декларации, но дом был сдан в эксплуатацию только в 2021 году.

«Право собственности на семь квартир у Султана Шадиева появилось только в этом году. Декларация сдается в конце года, соответственно, Мира Джеенбекова должна была указать недвижимость в декларации по итогам 2021-го», — сказал Марат Дуйшеналиев.

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.

Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.