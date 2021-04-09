12:40
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков

Участок земли, на котором построен многоэтажный дом, принадлежит супругу судьи Бишкекского горсуда Миры Джеенбековой. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков.

По его словам, участок на улице Токтогула был куплен еще в 1980-х годах.

«Супруг моей сестры Султан Шадиев имеет свой бизнес — стоматологическую клинику. Участок, о котором говорится в пресс-релизе ГКНБ, принадлежит ему. Он никогда не работал на госслужбе. В 2017 году он вступил в долевое строительство жилого дома с частной турецкой компанией. Взамен на этот участок ему отдают 10 процентов от всей недвижимости, то есть если там 75 квартир, то Султану Шадиеву отдадут семь. Остальная недвижимость не имеет к семье сестры никакого отношения», — сказал Равшан Джеенбеков.

Адвокат Марат Дуйшеналиев отметил, что в ГКНБ утверждают, что Мира Джеенбекова не указала недвижимость в своей декларации, но дом был сдан в эксплуатацию только в 2021 году.

«Право собственности на семь квартир у Султана Шадиева появилось только в этом году. Декларация сдается в конце года, соответственно, Мира Джеенбекова должна была указать недвижимость в декларации по итогам 2021-го», — сказал Марат Дуйшеналиев.

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.

Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189357/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Прекращены полномочия судьи Джалал-Абадского городского суда
Судья Бишкекского горсуда Мира Джеенбекова подозревается в незаконном обогащении
Талайбека Абыкеева избрали председателем Свердловского районного суда Бишкека
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
ЧП на стрельбищах. Состояние пострадавшего сотрудника «Альфы» стабильно тяжелое
Во время стрельб тяжело ранен сотрудник «Альфы» ГКНБ. Он в реанимации
В Александровке чиновник возместил присвоенные бюджетные деньги
Марат Аманкулов заплатил 50 миллионов сомов ГКНБ, но точный ущерб не установлен
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в&nbsp;КР с&nbsp;президентом ФИФА Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР с президентом ФИФА
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
9 апреля, пятница
12:38
Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР с президентом ФИФА Канатбек Маматов обсудил вопросы развития футбола в КР...
12:36
Шаршен Касенов: Партия «Эмгек» — это люди с чистой репутацией
12:30
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
12:23
Премьер обсудил с послом Китая работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»
12:17
Партия «Ынтымак»: Другого пути и времени на жизнь у нас нет, надо жить сегодня