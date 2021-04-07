Скоро Орозо. В муфтияте Кыргызстана определили размер фитр-садака

Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что в этом году с каждого человека фитр-садака составляет, как и в 2020-м, 1,6 килограмма пшеницы, муки, изюма или 3,2 килограмма ячменя, фиников.

В ДУМК напоминают, что фитр-садака можно пожертвовать суммой, равной стоимости одного из этих продуктов.

Священный месяц Рамазан в 2021 году начнется 13 апреля.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.