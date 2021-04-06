Для зараженных COVID-19 свободны 65 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 65 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 6 апреля:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 48;
- Клинический родильный дом № 2 — 12.
Отметим, что вчера свободных коек для зараженных COVID-19 было 77. С каждым днем их количество уменьшается.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.