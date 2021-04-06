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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 65 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 65 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 апреля:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 48;
  • Клинический родильный дом № 2 — 12.

Отметим, что вчера свободных коек для зараженных COVID-19 было 77. С каждым днем их количество уменьшается.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189046/
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