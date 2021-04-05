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Общество

В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности

Объявляется набор на вакантные должности в управление Патрульной службы милиции Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

ГУОБДД
Фото ГУОБДД. Конкурс на вакантные должности в УПСМ Бишкека

По ее данным, документы принимает до 30 апреля 2021 года отдел кадров ГУОБДД МВД по адресу: город Бишкек, улица Валиханова, 1а. За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсу можно обращаться по телефонам: 0312631275 (отдел кадров), 0312630901 (дежурная часть).

Перечень должностей:

  • начальник отдела правоприменительной практики — 1;
  • старший инспектор отдела розыска — 1;
  • инспектор организационно-инспекторского отдела — 2;
  • командир первой роты строевого подразделения полка — 1;
  • старший инспектор первого туристического взвода пятой роты строевого подразделения полка — 3;
  • старший инспектор второго туристического взвода пятой роты строевого подразделения полка — 2;
  • помощник дежурного дежурной части — 6;
  • младший инспектор первой роты СП полка — 4;
  • младший инспектор второй роты СП полка — 5;
  • младший инспектор третьей роты СП полка — 6;
  • младший инспектор четвертой роты СП полка — 9;
  • младший инспектор кавалерийского взвода пятой роты СП полка — 7.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188894/
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