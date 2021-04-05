В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности

Объявляется набор на вакантные должности в управление Патрульной службы милиции Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Фото ГУОБДД. Конкурс на вакантные должности в УПСМ Бишкека

По ее данным, документы принимает до 30 апреля 2021 года отдел кадров ГУОБДД МВД по адресу: город Бишкек, улица Валиханова, 1а. За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсу можно обращаться по телефонам: 0312631275 (отдел кадров), 0312630901 (дежурная часть).

Перечень должностей: