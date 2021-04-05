Защита персональных данных. В Кыргызстане стартует конкурс для молодежи

В Кыргызстане стартует конкурс «Лучшее видео или информационный медиапродукт: плакат, песня, флешмоб в защиту персональных данных» среди учащихся школ старших классов и студентов. Об этом сообщили в Общественном фонде «Гражданская инициатива интернет политики».

По его данным, цель конкурса — популяризировать и обучить навыкам защиты персональных данных молодое поколение.

Для участия нужно опубликовать на странице своего аккаунта в TikTok или Instagram видео (не более трех минут) или информационный продукт в защиту персональных данных, отметив хештег #Privacydayforkids. После чего каждому участнику присвоят персональный номер.

Прием заявок для участия идет до 21 апреля 2021 года.

С 21 до 27 апреля жюри выберет наиболее интересные продукты с наибольшим количеством просмотров и лайков, выявит шестерых призеров, победителей конкурса.

Трех победителей — из опубликованных продуктов в приложении TikTok и трех победителей — из приложения Instagram. Призеров пригласят на конференцию PrivacyDayforkids, которая пройдет 27 апреля. Их наградят денежными призами в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 80 тысяч сомов.

TikTok:

первое место — 20 тысяч сомов;

второе место — 12 тысяч сомов;

третье место — 8 тысяч сомов.

Instagram:

первое место — 20 тысяч сомов;

второе место — 12 тысяч сомов;

третье место — 8 тысяч сомов.

Конкурс организован Общественным фондом «Гражданская инициатива интернет политики» при поддержке Facebook, Канадского фонда SecDevFoundation, а также фонда «Сорос Кыргызстан» в целях повышения осведомленности населения о правах на защиту персональных данных и на частную жизнь.

Редакция 24.kg выступает информационным партнером Кыргызстанского форума информационных технологий.