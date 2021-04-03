Частные нотариусы снизили стоимость услуг на оформление сделок по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По ее данным, если раньше при получении кредита они удостоверяли договор о залоге от 3 до 4 тысяч сомов, теперь тарифы снизили до 1-2 тысяч, включая стоимость государственных пошлин со всеми сопутствующими сделками.

Стоимость услуг и время обращения к частным нотариусам можно уточнять на сайте ведомства.

Перечень будут обновлять в зависимости от волеизъявления частных нотариусов. Банки, другие финансово-кредитные учреждения и граждане, не ожидая больших очередей, смогут оперативно и комфортно получить услуги у частных нотариусов.

Отметим, что государственные нотариусы в Бишкеке и Оше, Кара-Суйском, Ноокатском и Узгенском районах перешли на шестидневный график работы. К ним можно обратиться и по субботам до 15.00.