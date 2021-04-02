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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Закон нарушают не только партии, но и самовыдвиженцы

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидатов в депутаты Кара-Суйского айыльного кенеша.

В заявлении говорится, что на участке Нурдор якобы началось строительство и ремонтные работы фельдшерско-акушерского пункта под руководством председателя Нариманского айыл окмоту Нодира Хосилова и кандидатов-самовыдвиженцев. Уточняется, что одна из претенденток на мандат Зарифа Паттахунова якобы является действующим депутатом местного кенеша и спонсором соревнований по футболу. Она лично вручала денежные призы за занятые призовые места и якобы призывает проголосовать за ее команду.

Заявитель считает, что все агитационные мероприятия указанных кандидатов в депутаты проводятся под руководством и контролем Хосилова с привлечением председателей квартальных комитетов.

Материалы переданы в Генеральную прокуратуру, МВД, Кара-Суйскую ТИК. Они также зарегистрированы в ЕРПП. 

Всего по республике на один мандат претендуют 2,5 кандидата.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировались в Чон-Алайском районе Ошской области, Сузаксом районе Джалал-Абадской области и селе Военно-Антоновка Чуйской области. 

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188620/
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