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Общество

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок временно ограничили движение

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок временно ограничили движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

По его данным, в связи с обильными осадками, пургой видимость на перевале Ала-Бель стала минимальной. Из-за чего замедлилось движение автотранспортных средств.

«Ограничения введены на постах «Арал», «Сосновка» и «Кара-Куль». На данный момент работники Минтранса проводят очистку, подсыпку и уширение проезжей части», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188482/
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