На горных перевалах много снега. Минтранс призывает водителей быть осторожными

На отдельных участках автодороги Бишкек — Ош, на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель идет снег, местами пурга. Сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.
По его данным, задействована вся необходимая техника, идет подсыпка инертных материалов для обеспечения безопасного проезда автомобилей.
Сейчас на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель закрепили технику и работников Минтранса. Дорожники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд для авто.