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Общество

На горных перевалах много снега. Минтранс призывает водителей быть осторожными

На отдельных участках автодороги Бишкек — Ош, на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель идет снег, местами пурга. Сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

По его данным, задействована вся необходимая техника, идет подсыпка инертных материалов для обеспечения безопасного проезда автомобилей.

«Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу, не препятствовать выезду к местам пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, потому что на перевалах идет снег и образуется гололед. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время пурги», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель закрепили технику и работников Минтранса. Дорожники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд для авто.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188376/
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