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Общество

В мэрии отчитались о строительстве парка «Ынтымак-2»

Сотрудники городских служб продолжают строительство новой зоны отдыха «Ынтымак-2». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса завершают укладывать брусчатку, дорожные и тротуарные бордюры. На 90 процентов завершено строительство медпункта и общественных туалетов. Также полностью готовы автопарковка, аллеи и основание под игровые площадки. На финальной стадии и строительство фонтанов. Сейчас ведутся работы по организации ручейка прохладной аллеи и подготовки площадок под брусчатку.

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Сотрудники Бишкексвета установили навес над амфитеатром в стиле юрты с кыргызскими петроглифами. Металлоконструкция выполнена из прочного толстостенного металла, покрыта специальной краской от коррозии, мороза и дождей. А посадочные места вокруг амфитеатра покрыли высокопрочным материалом — желтым камнем, гранитом. На большей части нового парка установлены опоры для освещения, новые светильники, под землей проложено 5 тысяч 700 метров кабельной линии.

Также в цехе предприятия изготовлена пятиметровая металлоконструкция в виде национального музыкального инструмента — комуза.

Специалисты Бишкексвета работают и над фонтаном, сейчас они облицовывают внутреннюю сторону фонтана гранитным камнем.

Бишкекзеленхоз в прошлом году с парка вывез мусор и камни, завез и подготовил растительный грунт на площади более 6,2 гектара, а также уложил поливочные водопроводные трубы.

«Для орошения парка будет использоваться автополивочная система Hunter. Ее преимуществом является подвижная штанга, которая появляется, только когда участок нуждается в поливе. В остальное время дождеватель будет скрыт на уровне грунта и не будет портить вид газонной части. При эксплуатации достаточно просто отрегулировать нужный радиус и установить сектор полива. Это позволит осадкам равномерно распределяться по всей площади», — отметили в мэрии.

В этом году планируется проложить поливочный водопровод, посеять газон, установить деревянные теневые навесы-перголы, качели из дерева и мостики.

В мэрии добавили, что строительство новых общественных пространств продолжается по графику. Проект парка «Ынтымак-2» подготовлен архитекторами Бишкекглавархитектуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188172/
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