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Общество

В Бишкеке запустили новую маршрутную линию до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш»

В Бишкеке запустили новую маршрутную линию до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, по результатам выездных совещаний руководителей столичного муниципалитета совместно с жителями новостройки сегодня управление городского транспорта (УГТ) мэрии запустило новый муниципальный маршрут № 120М.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема новой маршрутной линии

Микроавтобусы будут курсировать от жилого массива «Бугу-Эне-Багыш» в направлении города по улицам Фучика, Московской, Бейшеналиевой, проспекта Чуй и обратно по кольцевому порядку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187800/
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