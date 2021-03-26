В Бишкеке запустили новую маршрутную линию до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, по результатам выездных совещаний руководителей столичного муниципалитета совместно с жителями новостройки сегодня управление городского транспорта (УГТ) мэрии запустило новый муниципальный маршрут № 120М.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема новой маршрутной линии

Микроавтобусы будут курсировать от жилого массива «Бугу-Эне-Багыш» в направлении города по улицам Фучика, Московской, Бейшеналиевой, проспекта Чуй и обратно по кольцевому порядку.