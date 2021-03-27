ООН: Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод

20 стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи, в противном случае им грозит полномасштабный голод. C таким предупреждением выступили два учреждения ООН, занимающиеся вопросами продовольствия: Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти.

Эксперты отмечают, что хотя подавляющее большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находится в Африке, эта проблема актуальна и для других регионов. Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке — эти и другие государства не обойдутся без помощи международного сообщества.

«В одном шаге от голодной смерти» находится 34 миллиона людей — по классификации ФАО это означает «четвертую степень острой нехватки продовольствия». «Масштабы страданий людей вызывают большое беспокойство. Наш общий долг — принять меры, чтобы спасти жизни, защитить источники дохода населения и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации», — отметил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.

Он напомнил, что во многих регионах мира началась или скоро начнется посевная: необходимо воспользоваться моментом, чтобы помочь странам увеличить объемы производства продовольствия.

«На наших глазах разворачивается трагедия, конфликты, климатические катаклизмы и пандемия COVID-19 усугубляют угрозу голода, который уже стучит в двери миллионов семей», — предупредил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, комментируя новый доклад.

По его словам, чтобы предотвратить голод, необходимо в срочном порядке остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать запрошенные в этом году на борьбу с голодом $5,5 миллиарда.