12:31
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Общество

ООН: Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод

20 стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи, в противном случае им грозит полномасштабный голод. C таким предупреждением выступили два учреждения ООН, занимающиеся вопросами продовольствия: Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти.

Эксперты отмечают, что хотя подавляющее большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находится в Африке, эта проблема актуальна и для других регионов. Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке — эти и другие государства не обойдутся без помощи международного сообщества.

«В одном шаге от голодной смерти» находится 34 миллиона людей — по классификации ФАО это означает «четвертую степень острой нехватки продовольствия». «Масштабы страданий людей вызывают большое беспокойство. Наш общий долг — принять меры, чтобы спасти жизни, защитить источники дохода населения и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации», — отметил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.

Он напомнил, что во многих регионах мира началась или скоро начнется посевная: необходимо воспользоваться моментом, чтобы помочь странам увеличить объемы производства продовольствия.

«На наших глазах разворачивается трагедия, конфликты, климатические катаклизмы и пандемия COVID-19 усугубляют угрозу голода, который уже стучит в двери миллионов семей», — предупредил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, комментируя новый доклад.

По его словам, чтобы предотвратить голод, необходимо в срочном порядке остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать запрошенные в этом году на борьбу с голодом $5,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187795/
просмотров: 1261
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты ВОЗ изучили побочные эффекты вакцин от COVID-19
ЮНИСЕФ: Каждый седьмой ребенок пропустил более трех четвертей очного обучения
Кыргызстан настаивает на более практических мероприятиях по программам ООН
Бот, разработанный ВОЗ, поможет курильщикам отказаться от вредной привычки
ООН: 75 процентов сделанных прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран
Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 4,3 процента
ООН объявила 2021-й Международным годом овощей и фруктов
Десятилетие наук об океане начнется в новом году
Из-за пандемии COVID-19 ООН ввела новый международный день
Кыргызская журналистка попала в книгу ООН об успешных людях, меняющих мир
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Какие дома окажутся под угрозой в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;случае сильного землетрясения Какие дома окажутся под угрозой в Бишкеке в случае сильного землетрясения
Чем болеет Райымбек Матраимов и&nbsp;почему его охраняют непонятные люди Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди
Жительница Бишкека пешком прошла от&nbsp;столицы до&nbsp;Иссык-Куля Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
27 марта, суббота
12:25
Депутат парламента предлагает пересмотреть наказание за возбуждение вражды Депутат парламента предлагает пересмотреть наказание за...
11:21
ООН: Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод
11:12
Экс-депутата Исхака Масалиева допросили в ГКНБ по делу о Белизгейте
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 марта
10:42
В Кыргызстане 1 тысяча 200 школ получат новые компьютеры