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Общество

В ЦОНах упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов

В ЦОНах Кыргызстана упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, в прошлом году в Бишкеке запустили пилотный проект по упрощению процесса выдачи служебных и дипломатических паспортов. Пилот тестировался в одном из столичных ЦОНов. Операторы заполняли электронные анкеты-заявления для изготовления данных документов. Проект продлился 10 месяцев и показал положительные результаты.

Теперь нововведения будут применять во всех ЦОНах страны. Ранее документы оформляли в департаменте консульской службы МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187741/
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