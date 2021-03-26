В ЦОНах упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов

В ЦОНах Кыргызстана упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, в прошлом году в Бишкеке запустили пилотный проект по упрощению процесса выдачи служебных и дипломатических паспортов. Пилот тестировался в одном из столичных ЦОНов. Операторы заполняли электронные анкеты-заявления для изготовления данных документов. Проект продлился 10 месяцев и показал положительные результаты.

Теперь нововведения будут применять во всех ЦОНах страны. Ранее документы оформляли в департаменте консульской службы МИД.