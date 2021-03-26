Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса

«Эпидемическая ситуация в Бишкеке ухудшается, вводятся дополнительные меры», — отметила на брифинге вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, речь о локдауне не идет.

«Мы не ставим цель — закрыть бизнес, школы. У нас есть поэтапный план. В столице будут усилены проверки субъектов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Это общая ответственность, если примем меры, будем соблюдать все нормы, то сможем мягко пройти третью волну», — сказала Айжан Чыныбаева.

Главный специалист санитарно-экологической инспекции Айбек Умаров заметил, что с пятницы по решению штаба будут усилены проверки субъектов предпринимательской и хозяйственной деятельности. «Пока ведем разъяснительную работу», — добавил он.