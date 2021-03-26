В Бишкеке при акимиатах создадут центры по профилактике семейного насилия

При районных акимиатах будут созданы профилактические центры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в столичном муниципалитете состоялось плановое совещание по вопросу профилактики правонарушений и защите детей и женщин от семейного насилия, а также создания общественно-профилактических центров (ОПЦ).

В нем приняли участие вице-мэр столицы по социальной политике Айжан Чыныбаева, сотрудники районных акимиатов, прокуратуры, управлений образования, социального развития, городского здравоохранения, Центра цифровых технологий, ГУВД Бишкека и сектора противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами столичной мэрии.

«На совещании обсудили вопросы создания общественно-профилактических центров для оперативного реагирования на факты насилия в отношении детей, женщин и единой базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принято решение, что центры будут работать при районных акимиатах, сейчас разрабатывается алгоритм работы, решаются организационные вопросы», — отметили в мэрии.

Кроме того, городские службы предложили создать единую базу данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Создана рабочая группа, начата работа по составлению программного обеспечения, определяются механизмы работы. Также рассмотрена возможность выделения линии для создания единого кол-центра по защите детей и женщин от насилия.