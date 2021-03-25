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Общество
Сюжет: COVID-19

Студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию чартерными рейсами

Студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию чартерными рейсами. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в КР в Facebook.

Уточняется, что правительство России приняло решение, согласно которому студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов из Кыргызстана разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения чартерными авиарейсами.

Для этого необходимо:

  • не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в Россию. После отправки письма на электронную почту должна прийти информация с согласием на въезд;
  • не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию сделать ПЦР-тест;
  • в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста — соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в специально созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего образования РФ по телефону +74951980000 или по электронной почте scminobr@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187548/
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