Студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию чартерными рейсами. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в КР в Facebook.

Уточняется, что правительство России приняло решение, согласно которому студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов из Кыргызстана разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения чартерными авиарейсами.

Для этого необходимо:

не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в Россию. После отправки письма на электронную почту должна прийти информация с согласием на въезд;

не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию сделать ПЦР-тест;

в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста — соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.