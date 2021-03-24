Суд по делу Курсана Асанова перенесен: в ГКНБ не хватает людей для конвоирования

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

Обвиняемого не доставили в зал заседаний. Судья Адылбек Эсенбаев объяснил, что Курсана Асанова не привезли потому, что в СИЗО ГКНБ не хватает людей для конвоирования подследственных.

«Нам сначала обещали, что его привезут. Мы ждали. В связи с отсутствием обвиняемого разбирательство откладывается. Следующее заседание состоится 31 марта», — сказал Адылбек Эсенбаев.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.