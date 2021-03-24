Прокуратура вернула государству здание аптеки при больнице в Сокулуке

Прокуратура Сокулукского района вернула в государственную собственность здание аптеки при территориальной больнице площадью 34,39 квадратных метра с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в 2017 году прокуратура внесла в межрайонный суд Чуйской области иск к ФУГИ и Сокулукскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Надзорный орган просил признать недействительным приказ территориального управления «О передаче в аренду с последующим выкупом неиспользуемого здания аптеки Сокулукской территориальной больницы».

«Стоимость аптеки с земельным участком составила 220 тысяч сомов. Судами исковые требования прокуратуры удовлетворены. Кроме того, Чуйский областной суд признал недействительными договоры купли-продажи недвижимости», — сообщили в Генпрокуратуре.