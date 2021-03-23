Амнистия осужденных. ГСИН игнорирует запрос активистов о несоответствии цифр

В Кыргызстане в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия апрельской революции власти пообещали амнистировать 3 тысячи осужденных.

Действие закона, принятого депутатами Жогорку Кенеша, распространялось на инвалидов I и II групп, пожилых, многодетных женщин, матерей-одиночек, единственных кормильцев семей с несовершеннолетними детьми, которые совершили нетяжкие преступления, а также женщин и несовершеннолетних, на момент вступления в силу закона которым осталось отбыть менее года заключения.

На свободу вышло 65 человек, условно-досрочно освободилось еще 56. Около 500 осужденным были сокращены сроки заключения.

Представители Коалиции против пыток отметили несоответствие в данных и отправили запрос в ГСИН.

Кроме того, правозащитники запросили информацию о 697 осужденных, подпавших под амнистию, но имевших непогашенные материальные иски. Они также интересовались, что подразумевается под понятием «материальный ущерб от совершенного преступления или вся сумма иска вместе с моральным вредом», и оспаривала ли администрация мест лишения свободы отрицательные решения судов.

Однако ответа ГСИН на этот запрос, отправленный еще в январе, эксперты не получили до сих пор.