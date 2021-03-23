«Не возвращайся!» Певица Чолпон Талипбек записала песню о семейном насилии

Певица Чолпон Талипбек записала песню «Барба» и сняла клип о семейном насилии. Видео артистка опубликовала на своем YouTube-канале.

По ее словам, история о женщине с шинами на плечах вдохновила ее написать песню. В произведении она призывает женщин не прощать насильника и не возвращаться к нему, не поддаваться общественному давлению, а делать выбор в пользу себя.

«Эта история о том, что нужно всегда выбирать себя счастливую. Там, где есть насилие, нет места для любви. А вопрос «Эл эмне дейт» не должен играть главную роль в принятии решения менять свою жизнь. История о женщине с шинами на плечах — стала тем самым толчком для рождения этой песни», — написала певица.

Чолпон Талипбек также поделилась списком и контактами кризисных центров, куда могут обратиться жертвы семейного насилия.