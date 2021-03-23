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Общество

Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему сезону.

Холодной воды не будет с 9.00 до 16.00 в районе, ограниченном улицами Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги; в жилмассивах «Алтын-Ордо» и «Кара-Жыгач».

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187235/
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