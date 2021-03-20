В пятом микрорайоне возле дома строят медцентр. Жители против

В пятом микрорайоне на территории придомового участка строится медицинский центр, местные жители против. Они вышли на собрание.

Как рассказала представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, строительство идет с нарушением законодательства.

«Дом № 12, возле которого идет строительство, не оформил границы своего придомового земельного участка, а земельное законодательство не позволяет предоставлять другим лицам участки вблизи многоквартирных домов без оформления ПЗУ. Несмотря на это, участок был предоставлен в аренду в 2011 году, когда мэром был Иса Омуркулов», — отметила она.

Кроме того, ранее на участке было построено небольшое одноэтажное здание, в котором размещались различные объекты. «Оно стояло с 1990-х. Законность его строительства и продажи тоже вызывает вопросы. В Проекте детальной планировки микрорайона его нет», — добавила Светлана Антропова.

Когда жители решили оформить ПЗУ, выяснилось, что участок с восточной стороны предоставлен в аренду под возведение для медцентра пристройки к существующему одноэтажному зданию.

«Он должен был пристроить к существующему, но сносит и начинает рыть котлован. Идет отклонение от проекта, что опять же является нарушением законодательства», — заметила представитель ОФ «Наше право».

Она добавляет, что у дома не хватает территории для оформления ПЗУ. «Более того, выяснилось, что им провели красную линию по территории лоджий. Как такое возможно?» — возмутилась Светлана Антропова.

Руководитель Госэкотехинспекции по Бишкеку Талант Иманакун уулу сообщил, что ведомство ранее выписало предписание на приостановление работ по причине разбирательств.

«Они не отреагировали. Тогда мы обратились в Бишкекглавархитектуру об отзыве согласованного проекта, в Госстрой — на отмен лицензии компании, так как она не подчиняется закону — не приостановила работу», — сказал он.