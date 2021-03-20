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Общество

Манасчи Доолот Сыдыков в Оше будет читать эпос «Манас» три дня подряд

Манасчи Доолот Сыдыков будет читать эпос «Манас» три дня подряд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сказание стартует сегодня в национальном археологическом музее «Сулайман-Тоо». Манасчи поблагодарил всех за поддержку и помощь в организации мероприятия.

Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение приняли во время восьмого заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире.

Ранее Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187125/
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