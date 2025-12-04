12:43
Общество

От юрты до современного театра: как молодые манасчи возрождают великий эпос

Фото 24.kg. Театр «Манас»

В Кыргызстане 4 декабря отмечают День эпоса «Манас». В преддверии мы посетили Кыргызский национальный театр «Манас» и удачно попали на республиканский конкурс молодых манасчи до 30 лет.

Новый дом для 75 манасчи

Театр создали в сентябре 2021 года для сохранения, распространения и популяризации «Манаса», малых эпосов и творчества сказителей. Творческий коллектив переехал в новое здание недавно, официальное открытие состоялось 18 апреля.

Площадь театра — 1 тысяча 600 квадратных метров. Внутри просторные гримерные, удобные рабочие помещения и уютный концертный зал на 300 мест.

Фото 24.kg. Зрительный зал театра «Манас»

Теперь это полноценная профессиональная площадка для манасчи, дастанчи и поэтов-импровизаторов. И если 10 лет назад в штате Национальной филармонии был всего один манасчи, то сегодня в театре «Манас» их 75.

Подросток без смартфона и гибкость речи

Фото 24.kg. Юный манасчи Баймырза
На конкурсе мы познакомились с удивительным Баймырзой. Юный манасчи, ученик 67-й бишкекской школы, поразил невероятной гибкостью речи и умением донести до слушателя не только строки эпоса, но и свои внутренние переживания. У подростка нет сотового телефона. Он говорит об этом без сожаления, но с пониманием — смартфон с заманчивыми соцсетями, по его словам, только отвлекал бы, а его день расписан: уроки, «Манас», комуз, книги.

Аккыз: сказительница, погрузившаяся в транс

Фото 24.kg. Аккыз Абасбек кызы
Девушек-сказительниц в нашей стране немного, поэтому 22-летняя Аккыз Абасбек кызы в особом почете у коллег. В театре «Манас» она работает как поэт-импровизатор и одновременно учится в Национальной консерватории. На конкурсе мы стали свидетелями ее погружения в транс во время выступления. Организаторам пришлось выводить ее из этого состояния — самостоятельно у нее не получалось.

Аккыз — воспитанница Эльмирбека Иманалиева, чью память как одного из сильнейших акынов-импровизаторов современности кыргызстанцы особо чтут. Она гордится этим и тем, что ее творчество находит понимание как среди слушателей, так и среди родных.

Портрет манасчи, написанный айраном

В современных коридорах театра чувствуется история. На стене большой портрет знаменитого манасчи Саякбая Каралаева. Картина, написанная айраном, уникальна и принадлежит перу художника Толгобека Койчуманова.

Фото 24.kg. Портрет Саякбая Каралаева
Удивительно, что айран — традиционный напиток кочевников — может служить основой для художественной краски. Необычный замысел художника нашел отклик и у юного Баймырзы, который подробно рассказал нам об этом арт-объекте.

Контраст времен и итоги конкурса

Сегодня театр «Манас» — современное, светлое здание, ставшее вторым домом для тех, кто продолжает многовековую устную традицию. Хотя стены здесь новые, а сцена оснащена профессиональными прожекторами, дух кыргызских традиций все равно ощущается. Он слышится в голосах молодых манасчи, чувствуется в заботе их наставников. Эти люди выносливы: сказители проводят много часов на сцене и за кулисами. И если выносливость спортсменов измеряется метрами и секундами, то у манасчи — временем непрерывного сказания.

Юным исполнителям есть куда стремиться: пока они могут делать это по 10–20 минут, а их старший товарищ Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное сказание эпоса. Легендарный же Саякбай Каралаев мог сказывать эпос сутками напролет.

В новом здании театра особенно ощутим контраст времен. То, что когда-то звучало в юртах под треск огня, теперь раздается со сцены под свет прожекторов. Для многих молодых манасчи театр стал местом, где они могут учиться, расти, выступать и состязаться в мастерстве.

Кстати, юный Баймырза Асанбаев занял первое место в своей возрастной категории, а Аккыз Абасбек кызы получила специальный приз имени Сейдене Молдоке кызы, знаменитой семетейчи (сказательница эпоса «Семетей»).
