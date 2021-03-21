24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз

Сегодня Нооруз — праздник весеннего равноденствия.

По традиции считается, что именно после этого дня весна вступает в свои законные права. А это значит, что придет долгожданное тепло.

В этом году, как и в прошлом, кыргызстанцы не смогут встретить этот праздник с тем размахом, как они привыкли.

Несмотря на это, пусть Нооруз войдет в ваш дом с хорошим настроением и щедрым столом, придаст сил и вдохновения для добрых начинаний и полезных дел.

Издревле люди встречали весенний праздник Нооруз со светлыми помыслами, благими намерениями и огромной надеждой на будущее. В этот день они желали друг другу счастья, успехов и благополучия.

В этот день люди ходят в гости, сами угощают заранее приготовленными яствами, делают больше обычного пожертвований малоимущим.

Пусть в каждом доме звучит радостный смех, а в жизни всегда сопутствуют успех, достаток и удача!

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с праздником весеннего обновления Ноорузом!