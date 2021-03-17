18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Андижанской, Адырской, Древесной, Суворова, Жданова, Ганди, Мыскал;
- 9.00-13.30 — отрезки улиц Краснодонцев, Кудрука, Республиканской, Ростовской, Араванской;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Манаса;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Гагарина, Маликова;
- 9.30-18.00 — село Чон-Арык, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Тулебердиева, Чуй-17, Чуй-21, Ынтымак, Манаса, Архитекторная), отрезки улиц Центральной, Самойленко, Восточной, Выставочной, Мостовой;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Баетова, Кулатова, Элебаева, Байтика Баатыра, Осмонкула, переулки Аламединский, Урожайный, жилмассив «Красный строитель» (улицы Красный строитель, Чон-Курганская), Городская клиническая больница № 6, Госпиталь микрохирургии глаза имени Алмазбека Исманкулова;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тогуз-Тутун, Арча-Бешик).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Проектируемая, Коммунарская, Набережная, Алма-Атинская, Мостовая, Восточная, Речная, ПМК-3), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Аламедин (улицы Панфилова, Гоголя);
- 9.00-17.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Новая, Набережная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), села Сокулук (улицы Комсомольская, Мичурина, Келечек, Вишневая, Железнодорожная, Московская, 8 Марта, Южная, Жаштык, Луговая, Речная, Ленинградская, Полевая, Солнечная, Победы, Набережная, Кирова, Свободы, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Краснодарская, Торговая, Урожайная, Белинского, Индустриальная, Заречная, Новая, Проектируемая, 27-го партсъезда, Фрунзе, Кайназаровой, 40 лет Победы, Алма-Атинская, Больничная, Правды, Строительная, Калинина, Мельничная, Бакыт, Советская, Линейная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Пионерская, переулки 40 лет Победы, Железнодорожный, Зеленый), Чон-Жар (улица Термечикова), Студенческое (улица Комсомольская), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Пионерская, Фрунзе, тупики Токтогула, Советский), Джаны-Джер (8-9-й распред, МТФ-2а, Ак-Жар, Молодой Гвардии, Юбилейная, Солодовникова), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек у. Назара, Шаршенбай, Табышалиева), поселок Восточный (улицы Гагарина, МТФ-2, Киргизская, Новостройка);
- 11.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Молодежная, Больничная, МТФ, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, переулок Сагымбаева), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Зеленая, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская);
- 9.15-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Гагарина, Западная, Комсомольская, Заводская, Зеленая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (детский дом инвалидов), Маловодное (улица Муханова), Бала-Айылчы (улицы Термечикова, Гагарина), Александровка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Колхозная, Буденного);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Полтавка, Петропавловка, город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Бородачева);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Комсомольская, Колхозная), Туз (улицы Кадыке у. Биляла);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Юрьевка, Ивановка;
Чуйский РЭС
- 5.00-19.00 — село Чуй (улицы Сансызбаева, Полевая, Новооктябрьская, Новопокровская, Бригадная, Октябрьская, Клубная, Покровская, Межевая, Маркса, Космонавтов, Пионерская).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Кыдырша, Савай, Присавай, Кашкар, Кызыл-Мээнет, города Кара-Суу (улицы Навои, Комсомольская, Алай, Фрунзе), Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданов).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Советская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Солнышко, Ленина, Масалиева, Чехова, Султанова, Джальская, Жусубалиева, Спортивная, Кулатова, Привокзальная, 61-й разъезд), сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара;
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8.00-19.00 — сельские управы Бешкент, Маргун.