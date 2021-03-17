Обращайтесь в акимиат. В мэрии прокомментировали плохой тротуар на Дэн Сяопина

Для того чтобы тротуар на проспекте Дэн Сяопина отремонтировали, жителям нужно обратиться в районную администрацию. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По информации МП «Бишкекасфальтсервис», титульный список по ремонту тротуаров на 2021 год не утвердили. Чтобы попасть в этот список, горожане должны оставить заявку в акимиате.

Ранее житель Бишкека пожаловался на плохой тротуар на проспекте Дэн Сяопина. «Это и тротуаром назвать сложно. Постоянно огромные лужи после дождя или как только начинает таять снег, обувь ужасно грязная. Проблема длится долгие годы, никогда ничем не засыпали», — написал он.