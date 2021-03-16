Махинации в ДУМК. Главного бухгалтера отпустили под домашний арест

Главного бухгалтера Духовного управления мусульман Кыргызстана Женишбека Бекиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Акин Токталиев.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

В финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа, подозревают главу ДУМК Максата Токтомушева. До этого задержали главного бухгалтера управления по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. 12 февраля в отношении ДУМК возбудили еще одно уголовное дело. Финпол начал проверку фактов, указанных в заявлении Совета улемов.