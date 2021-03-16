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Общество

В городе Ош откроют ресурсный центр для детей с синдромом Дауна

В Оше откроют ресурсный центр для детей с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов встретился с директором благотворительного фонда родителей детей с синдромом Дауна Жылдыз Туратбековой. Она рассказала о своей работе и планах по открытию ресурсного центра.

Градоначальник заявил, что муниципалитет окажет материальную помощь по годовой арендной плате за помещения, дорожным расходам, по обучению и повышению квалификации сотрудников центра в лучших учреждениях Москвы.

Центр планируют открыть к 21 марта — Всемирному дню людей с синдромом Дауна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186554/
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