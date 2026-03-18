Депутат: Детям с синдромом Дауна отказывают в школах и персональных ассистентах

В преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна (21 марта) депутат Дастан Бекешев поднял вопросы доступного образования и господдержки таких детей.

По его словам, родители сталкиваются с отказами в предоставлении персональных ассистентов.

«Это генетическое заболевание. Почему одним дают ассистента, а другим — нет?» — задался вопросом нардеп.

Он подчеркнул, что таких детей нередко не принимают в школы, хотя речь не только об образовании, но и о социализации.

Дастан Бекешев призвал Министерство просвещения и Министерство труда обратить внимание на ситуацию и обеспечить равный доступ к поддержке и обучению для всех детей.