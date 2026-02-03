В городе Ош открыли ресурсный центр для детей с синдромом Дауна

В городе Оше открыли центр для детей с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в центре будут адаптировать солнечных детей к жизни в обществе, оказывать поддержку родителям.

«Дневной ресурсный центр открыт при поддержке общественного фонда «Сантерра-Юг». На церемонию открытия пришел мэр Женишбек Токторбаев. Он осмотрел помещения и пообщался с родителями особенных детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время в фонде «Сантерра-Юг» зарегистрированы более 300 родителей из южных регионов Кыргызстана, из них 70 — жители Оша. Центр проводит занятия, направленные на развитие детей, формирование навыков самостоятельной жизни, а также оказывает родителям социальную, психологическую и информационную помощь.

Отмечается, что в соответствии с двусторонним договором от 11 декабря 2025 года, заключенным с мэрией Оша, фонду «Сантерра-Юг» на пять лет передано в аренду здание площадью 200 квадратных метров. В помещении были проведены ремонтно-восстановительные работы.