19:45
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Техноблог

В Японии ученые разработали способ лечения синдрома Дауна

В Японии ученые разработали способ лечения синдрома Дауна. Экспериментальный метод позволяет удалять лишнюю хромосому. Результаты опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

из журнала PNAS Nexus
Фото из журнала PNAS Nexus

Группа исследователей из Университета Миэ в Японии разработала процедуру, которая позволяет удалять дополнительную, 21-ю хромосому. Именно ее наличие вызывает синдром Дауна.

В своей работе ученые использовали технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, адаптировав ее для точечного удаления только «лишней» копии хромосомы.

Синдром Дауна возникает, когда в клетках человека присутствует не две, а три копии 21-й хромосомы. Избыточный генетический материал приводит к широкому спектру нарушений: от врожденных пороков сердца до трудностей с обучением и речью.

Исследователи разработали подход, при котором направляющие молекулы CRISPR/Cas9 воздействуют только на трисомную хромосому, не затрагивая остальные. При редактировании в лабораторно выращенных клетках они добились полной утраты лишней хромосомы.

После этого экспрессия генов нормализовалась: активизировались гены, связанные с развитием нервной системы, и снизилась активность генов, отвечающих за метаболизм. Кроме того, клетки стали быстрее расти и делиться.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337611/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат просит обучать детей с синдромом Дауна в общеобразовательных школах
Пловцы с синдромом Дауна из Кыргызстана завоевали медали специальной Олимпиады
Пловцы с синдромом Дауна привезли 6 медалей с турнира специальной Олимпиады
Пловцам с синдромом Дауна нужна помощь, чтобы поехать на соревнования
Надо просто любить. Как ребенок с синдромом Дауна меняет семью
В Кара-Балте напали на молодого мужчину с синдромом Дауна
Солнечные люди. Мать девочки с синдромом Дауна о важности социализации
Покажи свои носки. Сегодня отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна
Кыргызстанские активисты запустили флешмоб в поддержку детей с синдромом Дауна
Модель с синдромом Дауна впервые стала лицом компании Victoria’s Secret
Популярные новости
Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в&nbsp;30&nbsp;тысячах километров Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров
Ждали? В&nbsp;WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок Ждали? В WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок
Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с&nbsp;McDonald&rsquo;s Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s
Китай протестировал 6G-интернет со&nbsp;скоростью 280 гигабит в&nbsp;секунду Китай протестировал 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
19:21
В Японии ученые разработали способ лечения синдрома Дауна В Японии ученые разработали способ лечения синдрома Дау...
18:58
США и Китай обменялись резкими обвинениями по Украине на Совете безопасности ООН
18:30
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Великобритания тоже заявила о готовности признать Палестину
18:01
В природном парке «Ала-Арча» создают уникальную туристическую локацию