16 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — район пересечения улиц Киевской и Бейшеналиевой, Бейшеналиевой и Токтогула;
- 9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, 6, 6б, 6а, отрезки улиц Каракульской, Оренбургской, Айдаралиева, переулок Ошский;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Табачной, Кузнечная крепость, Куренкеева, Свободной, 8 Марта, Арычной, Элебесова, Тульской, переулок Грозненский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 13.00-16.00 — село Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Матыева, Бишкек, Апышева, Алапаева, 7 Апреля, жилмассив «Торт-Гуль»);
- 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Кожожаш, Фрунзенская), Таш-Мойнок (улицы Новая, Жайлообай Ата, Эшимкулова), Маевка (улицы Набережная, Молодежная), Пригородное (улицы Береговая, Дорожная), Ленинское (улицы Восточная, Сельповская-2, переулок Сельповский), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Школьная, Айбаш, Верхняя, Иманбека), Виноградное (улицы Пушкина, Токтогула, Фрунзе, Школьная, Виноградная, Зеленая, Чернышевского, Восточная, Ломоносова, Новостройка, Советская, Парковая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Северная, Пионерская, Пограничная, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская, Кирова, Токтогула, Полярная, тупики Токтогула, Советский), Маловодное (улицы Ленина, Новая), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Лесная, Пионерская), Чат-Коль (улицы Первомайская, Ленина, Украинская, Набережная, Почтовая, Восточная);
- 10.00-17.00 — села Нижнечуйское (1-е отделение, улицы 50 лет Октября, Полевая), Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Северная, Зеленая, Мичурина, озеро Пахта, переулки Атбашинский, Садовый), Заря (улицы Молодежная, Новая, Пушкина, Фрунзе), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Манас (улицы Гагарина, Западная), поселок Мирный (улица Мира);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Крупской, дом-интернат), Садовое (улица Крупской), Бала-Айылчы (ущелье Жаман-Эчки);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Эриктуу (улица Центральная), Федоровка (улица Ленина), город Кара-Балта (улица Студенческая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Шерипбаева, 38-74), Чалдыбар (улица Ленина, 336-376), Келечек;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Кадыке у. Биляла, Дайырбек), Первомайское (улицы Келечек, Пионерская, Советская, Новостройка, переулок Южный);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кошой (улица Нооруз), Бурана (улица Западная).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жаны-Ноокат, Бел-Кайрагач, Мирмахмудов, Гулистан, села Кызыл-Тал, Будалык, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Борбаш, Жийде, города Ноокат, Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Баткен (кварталы «Кызыл-Жол», «Бакай-Ата», «Базар-Башы», «Ак-Таш», «Булак-Башы», «БатМУ», «Аэропорт», «Тура-Таш»), Кызыл-Кия (улицы Калтак, Живпром, Стахановская, Шахтерская, Ударник, Жданова, Сухана, Черкасова, Пушкина, Техникум, Пионерская, Ломоносова, Машзавод, Северная, Едренкина, Кулатова, Горняк, Интернациональная, Газетная, Гастелло, Калинина, Загородная, Садовая, Ключевая, Дыйкан, Арык-Бою, Жин-Жиган, Ынтымак, Кулатова, Кулуштан, Мончу, Чал-Таш, Беш-Бурхан, Асаналиева, Ленина, Чехова, Юбилейная, Горького), сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара, Кара-Бак, села Максат, Эски-Овучу;
- 13.00-18.00 — сельская управа Кулунду.