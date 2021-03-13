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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с квартирами Минобороны. Ветераны ВС вступились за осужденных офицеров

Сегодня на пресс-конференции ветераны Вооруженных сил и Баткенских событий вступились за офицеров Минобороны, осужденных за незаконное распределение квартир в микрорайоне «Джал».

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По словам Сатыбека Молдалиева, в стране создали прецедент, когда офицеров Вооруженных сил несправедливо осудили.

«Пять лет 11 человек судились, и в итоге их признали виновными. Военная прокуратура обвиняет наших товарищей в незаконном распределении квартир, но ведь сотрудники надзорного органа тоже получили жилье по линии Минобороны. Где логика в обвинении? Распределение квартир самый больной вопрос», — сказал Сатыбек Молдалиев.

Напомним, экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева обвиняют в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Всего по делу проходят 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.

В марте 2021 года Таалайбека Омуралиева приговорили к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Остальных обвиняемых признали виновными по статье «Злоупотребление должностным положением». Наказание им не назначено за истечением срока давности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186362/
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