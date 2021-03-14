15 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Месароша, 76а;

9.00-18.00 — отрезки улиц Манаса, Киевской, Панфилова, Рыскулова, Абдумомунова, Тоголока Молдо, Фрунзе;

9.30-13.00 — отрезки улиц Путепроводной, Токольдош, Менделеева, проспекта Чуй;

9.30-18.30 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Жайыла Баатыра, Шербет), «Красный строитель» (улицы Красный Строитель, Чон-Курганская, переулок Боомский), отрезок улицы Термечикова;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Сыдыкова, Суюмбаева, Осмонкула, Комсомольской, Салиева, Буденного.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-11.00 — село Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова);

9.00-17.00 — жилмассив «Достук» (6-10-я линия), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (жилмассив «16 га», улицы Строительная, Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Садовое (улицы Мыканская, 8 Марта, Учхозская, Гидровская, Кара-Суйская, переулок Бегалиева), Восток (улицы Карла Маркса, Молодежная Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана), новостройка ГЭС-3;

16.00-17.00 — села Аламедин (новостройка «Адилет», улицы Набережная, 2-5, 89, 101-199, Суворова, Зеленая, Пролетарская, Пушкина), Таш-Мойнок (улицы Жайлообай-Ата, Эшимкулова, Новая), Беш-Кюнгей (улицы Сарбагыш, Ткачева, Таранчиева, Уметбаева, Джакыпбек, Проектируемая, Школьная), Луговое (улицы Мирная, Тенистая, Луговая, Новостройка), Каирма (улицы Строительная, Актюбинская, Каирманская), Маевка (жилмассив «7 га»); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Пионерская, Пограничная, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Северная, Токтогула, тупик Советский), Новопавловка (улицы Колхозная, Крупской, Свердлова, Фрунзе, тупик Колхозный), Джаны-Джер (улицы Солодовникова, Юбилейная, Морозова Табор), Манас (улицы Западная, Пионерская, Комсомольская, Тупик, Широкая, Зеленая), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Мельничная, Фрунзе, Новая, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Советская, Правды, Индустриальная, Труда, Белинского, Ленина, Карагачевая, Молодежная, Спортивная, Иссык-Кульская, Северная, Октябрьская, Ключевая, Калинина, Полярная, Садовая, Интернациональная, переулок Новый); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу (улица Центральной), Жекен, Джон-Арык; Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Кожоева, 40-64, 71-83), Чалдыбар (улица Ленина, 310-336), Келечек; Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз (улицы Тентишева, Дайырбек), Первомайское (улица Прудовая); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кошой (улицы Нооруз, Мукаева), Бурана; Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кара-Добо (улица Бабакова), Кичи-Кемин (улица Осмонова), города Кемин (улица Советская), Орловка (улицы Арычная, Фрунзе).