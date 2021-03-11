Марк Цукерберг пообещал «телепортацию» к 2030 году

Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что видит огромный потенциал в развитии технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Он считает, что уже к 2030 году люди смогут «телепортироваться» в другие места при помощи умных очков с поддержкой VR и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия. Об этом пишет kommersant.ru.

О своем видении ближайших перспектив развития цифровых технологий Марк Цукерберг сообщил в подкаст-интервью для ресурса The Information: «Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться и которые с разной степенью точности помогают нам видеть, что делает другой человек. Но есть нечто другое, совершенно магическое, что дает ощущение личного присутствия, ощущение того, что вы непосредственно находитесь с другим человеком, — все это уже переходит на психологический уровень».

Такими технологиями Марк Цукерберг считает VR и AR, предполагая, что уже в ближайшее время с их помощью произойдет революция в социальном общении. Он полагает, что уже к 2030 году люди смогут использовать смарт-очки с технологиями VR и AR для «телепортации» владельца в другие места, например, в дома других людей или общественные здания, настолько реалистичным будет виртуальное присутствие пользователя в таких очках.

Глава FB полагает, что виртуальная реальность даст человеку возможность, по сути, ощущать свое физическое присутствие в другом месте, совершая личные встречи друг с другом на расстоянии, чего сейчас еще не могут дать такие VR-устройства, как шлемы.

Такие технологии могут привести к тому, что люди начнут меньше перемещаться, например, в командировки. А снижение объемов таких поездок, по мнению Марка Цукерберга, может помочь в сохранении климата.

«Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, «телепортироваться» — и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь рядом друг с другом», — размышляет глава Facebook.

Еще одним преимуществом такой «телепортации» Марк Цукерберг называет возможность расширения режима удаленной работы для сотрудников компаний, что заметно снизит время и затраты на перемещение к месту работы, ведь можно будет «просто телепортироваться на работу».