10 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Саманчина, 5, Месароша, 97;

9.00-14.00 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, Жибек Жолу;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кишиневской, Жукеева-Пудовкина, Горького, Удмуртской, Лермонтова, Кольбаева, Кулатова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Бердибаева, Ойсул-Ата, Абдрахманова);

9.30-18.00 — отрезки улиц Киевской, Турусбекова, Исанова, Московской, Токтогула, Калинина, Коенкозова, проспекта Чуй;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61), отрезки улиц Торокула Айтматова.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-12.00 — село Лебединовка (проспект Победы, улица Северная);

9.00-17.00 — села Лебединовка («Городок энергетиков», 10, проспект Ленина, 11, 17), Таш-Добо (улица Больничная, Школьная, Бакыт, Средняя, Октябрьская, Киргизская, Бигельдинова, детсад, айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Кок-Жар (улицы Мадиева, Кийизбаева, Кумушалиева), Арчалы (улицы Кочоко, Новостройка, школа), Пригородное (улицы Дорожная, 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, 1-10-я линии), Нижняя Ала-Арча (улицы Адырская, Солнечная, Полевая, Кыргызская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кара-Суйская, Панфилова, Фрунзе, Белинского, Тихая, Трудовая, переулки Советский, Весенний, Колхозный, Школьный, проспект Мира), Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Первомайская, Новая, Молодежная, Садовая, Береговая, Головное сооружение, Школьная), Луговое (улицы Трансформаторная, Аламединская, Садовая, Алма-Атинская, Луговая, Светлая, Березовая, Новостройка, Мирная, переулок Садовый, тупик Северный), Карла Маркса (улицы Ленина, Киевская, Горького, Панфилова, Садовая), Дачное (улицы Шевченко, Восточная, Рыбака, Новая, Ленина, Северная, 40 лет Победы, Чехова, Береговая Строительная, Ломоносова, Жукова), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Арчалы, Байгельди, Кайырчы, Кашка-Суу, Байтик, Бир-Булак;

11.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Лермонтова, проспект Ленина);

12.00-15.00 — села Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Сарбагыш, Байбосун уулу, Большевик); Сокулукский РЭС 10.30-17.00 — села Торт-Коль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Пионерская, Садовая, Комсомольская), Манас (улица Мира), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Пионерская, Советская, Фрунзе), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупская, Фрунзе), Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, Намазалы ажы); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Беловодское (дом инвалидов), Садовое (улица Пролетарская), Сретенка (улицы Центральная, Восточная, Ленина), Бала-Айылчы (улица Гагарина); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу, Ири-Суу Кара-Балта (улица Кожомбердиева, 19, 21, 27, 31); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Канкожоева), Чалдыбар (улица Подгорная);

8.00-17.00 — села Ровное (военчасть, кошары); Кантский РЭС 9.00-17.00 — город Кант (улицы Горького, Абдраимова, Панфилова, Люксембург, Крупская, Некрасова, Марковского, Пушкина, Валиханова, Герцена, Октябрьская, Салиева), села Интернациональное (улица Первомайская), Туз (улицы Кадыке уулу Билял, Осмонова, Дербишева), Люксембург (улица Ленина); Иссык-Атинский РЭС 10.00-18.00 — села Кен-Булун, Дружба, Юрьевка; Чуйский РЭС 9.00-16.00 — села Чуй (водозабор), Шамшы (улица Речная); Кеминский РЭС