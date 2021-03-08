В городе Ош прошел мирный марш за права женщин

В Оше прошел мирный марш за права женщин. Видео акции публикуют пользователи социальных сетей.

Около 50 человек с плакатами прошлись по центру города с лозунгом «Нам нужны права, а не цветы».

Отметим, что в Бишкеке сегодня тоже пройдет пеший марш за права женщин.

Напомним, 8 марта 2020 года в столице во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.