Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 7 по 9 марта в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.
Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию в 500 метров.
МЧС приводит список автодорог, где возможны гололед или сход лавин:
- Бишкек — Ош (121-138-й километр, иначе перевал Тоо-Ашуу), (198-265-й километр — перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан); Суусамыр — Талас — Тараз (1-14-й километр — перевал Отмок);
- Мырза-Аке — Кара-Кульджа —Алайкуу (74-115-й километр);
- Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка (68-101-й километр — перевал Чапчыма);
- Красная Горка — Ак-Таш (1-4-й километр);
- Казарман — Актал-Чат (42-44-й километр — участок Ийри-Суу) и (67-93-й километр — перевал Кара-Гоо).