03:00
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 7 по 9 марта в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.

Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию в 500 метров.

МЧС приводит список автодорог, где возможны гололед или сход лавин:

  • Бишкек — Ош (121-138-й километр, иначе перевал Тоо-Ашуу), (198-265-й километр — перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан); Суусамыр — Талас — Тараз (1-14-й километр — перевал Отмок);
  • Мырза-Аке — Кара-Кульджа —Алайкуу (74-115-й километр);
  • Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка (68-101-й километр — перевал Чапчыма);
  • Красная Горка — Ак-Таш (1-4-й километр);
  • Казарман — Актал-Чат (42-44-й километр — участок Ийри-Суу) и (67-93-й километр — перевал Кара-Гоо).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185703/
просмотров: 1119
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются дождь, снег, похолодание
Неустойчивая погода. Водителей просят воздержаться от поездок через перевалы
Минтранс: Из-за осадков возможны заторы на горных участках дорог
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки, град и сели
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются грозы
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и&nbsp;как Кыргызстан стал &laquo;несвободной&raquo; страной Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
8 марта, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет женщин с праздником 8 Марта!
7 марта, воскресенье
21:37
WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютеров
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 марта: днем без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вновь поднялся
19:35
Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, мастер-классы и выставки