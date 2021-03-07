Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 7 по 9 марта в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.

Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию в 500 метров.

МЧС приводит список автодорог, где возможны гололед или сход лавин: