50 лет на сцене. Айтурган Темирова рассказала о работе в «Алых маках Иссык-Куля»

В Бишкеке отметили 50-летие творческой деятельности народной артистки Кыргызской Республики Айтурган Темировой, а также 80-летие кинорежиссера Болота Шамшиева.

Всеми любимую актрису пришли поздравить почитатели ее творчества, видеообращение прислал российский кинорежиссер Никита Михалков, а президентский камерный оркестр «Манас» под руководством Эрниса Асаналиева подарил несколько композиций.

Айтурган Темирова в 14 лет дебютировала в фильме «Алые маки Иссык-Куля» режиссера Болота Шамшиева. В 1972 году на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси она удостоена награды за лучший дебют.

Запомнилась зрителям по главным ролям в фильмах «Волчья яма», «Белый пароход», но наиболее известна исполнением главной роли в фильме 1985 года «Снайперы».

Айтурган Темирова рассказала о съемках в фильме «Алые маки Иссык-Куля». В одной из сцен ей надо было расплакаться, но у юной актрисы никак это не получалось. Потратили несколько дублей и полдня на этот эпизод, но слез все не было. Тогда один из членов съемочной группы предложил дать пощечину девочке. Айтурган Темирова, услышав, что ее собираются бить, расплакалась. Ее тут же посадили на лошадь, которых она боится, еще и надо было говорить свою реплику. Но актриса все равно с теплом и трепетом вспоминает работу в первом фильме.

Несколько лет она была замужем за Болотом Шамшиевым. Выдающийся режиссер и актер умер в декабре 2019 года. 12 января 2021 года ему исполнилось бы 80 лет.

Студентом Болот Шамшиев успешно дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».

Его режиссерским дебютом стала картина «Выстрел на перевале Караш» (1968). Снял такие фильмы, как «Алые маки Иссык-Куля», «Карчыш» («Проклятие»), «Эхо любви», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму» и другие.