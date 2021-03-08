9 марта: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Алма-Атинская, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная). 2 Баткенская область Баткенская область 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Баялинова, Боконбаева, Гагарина, Кольцевая, Горького, Маяковского, Орозбекова, Строительная, Токтогула, Чехова, Ынтымак, Юбилейная, 8 Марта, Железнодорожная, Заводская, Кыргызстан, Кулатова, 1 Мая, Спортивная, Южный переулок). 3 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — сельские управы Нур-Абад, Тобо-Коргон, села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атмерек, Осор, Калдай, Перевал, Кызыл-Тейит, Жаңы-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, город Ош (улицы Исанова, Кулматова, Айтиева, Алиева, Моминова, Абдыкадырова, Навои, Гулистан, Базарная, Кирова, Кара-Суу, Коргон-Тобо, Курманджан Датки, Ленина, Алиева, села Озгур, Толойкон, участок Жаны-Турмуш).