В Бишкеке 8 марта облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 31 минуты.

24.kg поздравляет женщин с праздником.

У кого намечается той

Айтматова Розетта

Родилась 8 марта 1937 года. Заслуженный работник образования КР, кандидат физико-математических наук, доцент, президент ОО «Центр помощи женщинам».

Памятные даты

Международный женский день

Международный женский день — день, когда также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях.

Современное празднование считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне зависимости от ее статуса и возраста.

Масленица — начало сырной недели

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.

Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Бела Уитц

Родился 8 марта 1887 года. В 1907 году учился в училище прикладного искусства и Высшей школе изобразительного искусства в Будапеште. Жил в эмиграции в Вене, Париже, Москве, где работал деканом факультета живописи Всесоюзного художественно-технического института, руководил курсом композиции.

В 1936 году по приглашению правительства Киргизии приехал во Фрунзе. Здесь он активно включился в художественную жизнь республики. Помимо основной его работы, ему совместно с Оксаной Павленко была поручена роспись зала заседаний Верховного Совета Киргизской ССР. Обучал молодежь основам профессионального мастерства.

Родилась филолог Айша Карасаева (Тюменбаева)

Родилась 8 марта 1912 года в селе Талды-Суу Тюпского района. Ученый-филолог.

Первая кыргызская женщина, снявшаяся в 1927 году в главной роли в фильме «Крытый фургон» («Узбекгоскино»), первая кыргызка, окончившая в 1932 году рабфак в Ленинграде, первая кыргызская женщина, освоившая профессию стенографистки-машинистки на кыргызском и русском языках.

Уникальное историческое наследие эксклюзивно предоставил ИА «24.kg» Центральный государственный архив кинофотофонодокументов при ГРС КР. О фильме можно почитать в нашей статье.

Разработала и создала методику изучения и преподавания стенографии кыргызского языка. С 1949 по 1979 год — преподаватель стенографии Кыргызского государственного пединститута.

Умерла 10 сентября 2014 года.

Родилась певица Мариям Махмутова

Фото из интернета. Мариям Махмутова

Родилась 8 марта 1920 года в городе Фрунзе. Народная артистка Киргизской ССР.

В 1938 году начала работать в Кыргызской филармонии, с 1940 года — солистка Кыргызского музыкально-драматического театра, затем Театра оперы и балета.

Она была не только великой певицей, но и талантливой драматической актрисой. Создала музыкально-сценические образы властных, активных, уверенных в своей силе женщин.

В репертуаре Мариям Махмутовой были кыргызские народные песни, романсы, зарубежная и русская вокальная классика.

Ей принадлежит огромная роль в формировании оперной труппы театра. Неустанно работала она с молодыми вокалистами, передавая им свое мастерство.

Умерла 25 апреля 1989 года.

Родился сказитель-манасчи Уркаш Мамбеталиев

Уркаш Мамбеталиев родился в 1934 году в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Творческую деятельность начал в Иссык-Кульском областном драмтеатре, где работал актером. Встреча с известным сказителем Саякбаем Каралаевым оставила в его душе глубокий след и положила начало сказительской деятельности.

В исполнении Уркаша Мамбеталиева на республиканском радио записано несколько крупных эпизодов эпоса «Манас». Кроме того, опираясь на мастерство сказителей эпоса «Манас», он исполнял фрагменты из дастанов «Эр Тоштук» и «Чолпонбай», придавая им только ему присущей манерой сказа своеобразную окраску.

Первый поэтический сборник «Коктем» («Весенняя лазурь») издал в 1968 году. Автор шести стихотворных сборников. Как сказитель-манасчи сдал в рукописный фонд АН Киргизской ССР около 3 тысяч стихотворных строк собственных импровизаций на основе эпоса «Манас».

Умер в 2011 году.

Умер народный артист Кыргызстана Эркин Касымов

Фото из интернета. Эркин Касымов

Родился 22 июля (по другим данным, 22 июня) 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Его баритон, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен Эркин Касымов и как композитор, им написаны песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Бубусары Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

ярмарка цветов проходит в ЦУМе-2, хендмейда — в ТРЦ «Дордой Плаза».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.