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Общество
Сюжет: COVID-19

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала второй по популярности среди подобных препаратов, разрешенных регулирующими органами государств. Такие данные привели в Twitter-аккаунте препарата, сообщает РБК.

По информации российского разработчика, применение «Спутника V» одобрено в 45 странах. Возглавила рейтинг вакцина от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, сделанная совместно с Оксфордским университетом. Ее одобрили в 49 странах. Замыкает тройку вакцина Pfizer/BioNTech, которую одобрили к применению в 43 государствах.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях, стала Беларусь.

В январе Российский фонд прямых инвестиций направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. 4 марта фонд сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества. Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в ЕС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185651/
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