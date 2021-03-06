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Общество

Большегрузы нарушают правила перевозки. УПСМ предупредило об ответственности

Сотрудники милиции напомнили водителям большегрузных авто о штрафах в случае нарушения правил перевозки кирпичей, песка и камней. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее данным, в последнее время в социальных сетях публикуют видео, где водители большегрузов неправильно перевозят камни, кирпичи и другой тяжелый груз. Тем самым создают угрозу жизни пешеходам и участникам дорожного движения.

«Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. Перевозка груза допускается при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость авто, не создает шум, не загрязняет дорогу и окружающую среду. УПСМ предупреждает, что в случае нарушения правил перевозки на водителя будет наложен штраф в размере 3 тысяч сомов», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185606/
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