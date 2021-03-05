В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году.
«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина», — сказал он.
Клюге подчеркнул, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия закончится. «Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательство», — добавил он.
При этом, считает Клюге, необходима «европейская солидарность» — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.
По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.
ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщения. Сейчас все постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.