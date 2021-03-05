В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина», — сказал он.