В частной клинике рассказали о состоянии здоровья Райымбека Матраимова

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов лежит в частной клинике «Бикард». Информацию об этом 24.kg подтвердили в больнице.

Уточняется, что Матраимов поступил в медучреждение с критическим давлением.

«Скачки давления продолжаются, состояние нестабильное. Райымбек Матраимов нуждается в обследовании и коронарографии. Ему также необходимо провести обследование почечных артерий. Он находится под наблюдением медиков и будет лежать в больнице до стабилизации состояния», — сообщили редакции.

Напомним, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику.